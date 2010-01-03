Как белорусы встретили Новый год

Главной новостью этой недели, которая уговорила нас всех временно подзабыть о политике, экономике и некоторых даже о культуре, стал приход нового года.

Его отметили по всей планете. Причем, везде попытались сделать смену лет, а на этот раз еще и десятилетий яркой и незабываемой.

Способы выбрали классические – массовость и фейерверки. Австралия, Япония, Филиппины поразили мир многоэтажными пиротехническими конструкциями, которые в буквальном, но хорошем смысле, взорвали атмосферу.

Европа в заботе о безопасности пиротехнику использовала дозировано – все ради безопасности народной. Франция вообще отказалась от фейерверков. Их заменила Эйфелева башня, которая на одну ночь сияла всеми огнями радуги.

На нью-йоркской Таймс-сквер, как всегда устроили новогодний поцелуй с участием десятков тысяч влюбленных. Сопровождали действо новогодние песни и спуск по шпилю самого высокого местного здания знаменитого хрустального шара. Кстати, после этого торжества с площади вывезли около 40 тонн мусора.

В Южной Америке, а точнее в Бразилии новый год встретили, на славянский взгляд, совсем нестандартно – без снега, в шортах, а некоторые – по пояс в океане. Есть у бразильцев такая мокрая новогодняя традиция.



А как же Новый год встретили белорусы? По нашим сведениям – встретили мы его хорошо. Праздничная атмосфера проникла везде и всюду. Даже минская телевизионная вышка впервые в собственной истории сменила световой имидж. Вместо однотонной подсветки, она порадовала тех, кто смотрел в новогоднее небо, яркими разноцветными огнями.

Такими же огнями радовала новогодняя иллюминация по всему Минску. Светились от новогоднего счастья и регионы. Как и обещали синоптики, погода поддержала общее веселье – была зимней, но мягкой. А потому хороводы водили фактически всей страной.



Остаток старого года белорусы провели с широко раскрытыми глазами. Сначала бегали в поисках подарков, потом этим подаркам удивлялись. Но всю неделю неизменно ждали чудес. В Новый год детям их успешно организовал Дед Мороз, а взрослые, умиленно глядя на это, опять поностальгировали. Ведь те, кому больше 10, как правило, знают, что чудеса в этом мире делаются только своими руками.

Но эти дети на неделе удивили нас всех. Пятый год подряд они предпочитают петардам и фейерверкам ножницы и бумагу. А их ракетно-космическое моделирование приобретает новогодний оттенок. Раньше от земли уже отрывались рукодельные мыши, быки и снеговики. Теперь ввысь взмыли и Деды Морозы. Правда, летательные свойства в этот раз уступили место экстравагантности. И пускай такое чудо взлетело не у всех, мы снова поняли, что дети летают во сне, а их поделки – могут и наяву.

А этой девочке позавидует любой взрослый: она и правда, все время живет как в сказке. Потому что сказку эту придумывает сама. Потом придумывает еще одну, потом следующую. Так и накопилось на целую книгу. А два года назад сказка даже стала былью. Без оглядки на бронхиальную астму Алена, наконец, пришла в школу. Теперь учителя не нарадуются, а одноклассники ждут продолжения рукописных былин. Они хоть и в стиле фэнтези, но всегда с хэппи-эндом.

Новый год на новый лад, это когда не лошади, но кони – железные. И свита байкеров. А тайные желания Деда Мороза и Снегурочки превращаются в явные. Он тяжелый мешок с подарками уже на плечах не несет, а она в VIP-кортеже почти как невеста. Для такого чуда стальные кони байкеров даже не по графику вышли из зимней спячки. И оказалось не одни они. От Дедов Морозов начало было в глазах двоиться и троиться. Кто-то даже не выдержал… и заплакал. От счастья.

А во Дворце Республики на неделе от дружного хохота ребятни дрожали стены. Тысячи огней зажглись на главной елке страны, зажглись и глаза у маленьких белорусов. Победители конкурсов, олимпиад, фестивалей, дети, которые остались без должного внимания взрослых. Здесь для всех организовали одну большую волшебную сказку, в которой были добрые герои и много подарков. Причем не только от Президента детям, но и наоборот.

Этот купейный вагон думали было сравнить с машиной времени. «Минск-Брест-Беловежская пуща» или пять часов прямого рейса в сказку. Ведь если Дед Мороз не идет к взрослым, взрослые сами идут к Деду Морозу. И хорошо, если доставку кто-то берет на себя. Впрочем, взрослые ожидания белорусов на железной дороге учли. Организованно доставлять в сказку праздничный вагон будет аж до 7 января.

Канун Нового года. Время, которое по традиции принято проводить в семье. Президент с сыновьями это время, как и обещал, провел в гостях у воспитанников детского дома №7. Президент подарил детям компьютеры и телевизор, а дети – свое тепло. Все по-домашнему. Елка, сюрпризы, музыка и испеченные пироги.

Пока по всей стране проходили елки, а дети загадывали желания, Новый год наступал и таки вступил на контрольную полосу границы ровно в 12. Его следы под бой курантов обнаружили пограничники, но задерживать не стали. Исполнение каких желаний пообещал им Новый год, пока остается невыясненным, но они и без документов пропустили VIP-гостя с Востока на Запад, о чем торжественно отчитались Деду Морозу.

Этот год может и был нелегким, но закончился легко и без сожаления. Об этом же сказал и глава государства в своем новогоднем поздравлении. Мировой кризис проверил нас на прочность, те, кто предрекал нам крах – ошиблись и тем более символично, что произошло это в год Родной земли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Дорогие соотечественники, кризисы приходят и уходят, мы – остаемся. И уже сегодня строим амбициозные, но вполне реальные планы. В будущем году нам предстоит смело и решительно продвинуться вперед, сосредоточиться на новых прорывных направлениях, иными словами, неутомимо созидать. 2010 год, объявлен Годом качества. Это значит, что будет сделано все возможное и невозможное, для дальнейшего повышения качества жизни людей. Чтобы марка «сделано в Беларуси» вызывала восхищение, чтобы отечественная наука подарила миру новые открытия, чтобы наши таланты чаще поднимались на победные пьедесталы.

Этот праздник тысячи белорусов встретили по-разному. Кто-то работал. Кто-то принимал гостей. Кто-то думал о вечном. Но, как ни грустно, праздники тоже приходят и уходят, а мы остаемся. Чтобы уже самим творить для себя вполне реальные чудеса под грифом 2010.