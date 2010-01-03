Минск готов к началу Рождественского турнира

4 января в столице стартует шестой Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь. Борьбу за главный трофей поведут восемь команд.

В фаворитах, помимо хозяев, – россияне и канадцы. Наши восточные соседи привезут в Минск таких звезд хоккея в недавнем прошлом, как Валерий Каменский, Андрей Коваленко и Владимир Малахов.

Канадцы также усилились. За «Кленовых листьев» сыграют знаменитые Дэррил Шэннон и Стэфан Квинталь. За плечами каждого – отличная карьера в Национальной хоккейной лиге. Впрочем, классных хоккеистов хватает и в составах других ледовых дружин.

Белорусская команда гостям не уступает. Четыре из пяти предыдущих турниров хозяева выиграли и не намерены нарушать традицию на этот раз. Тем более, что наш состав укрепился. На этот раз сыграют такие именитые наши ветераны, как Владимир Копать, Олег Хмыль и Сергей Шитковский.

Однако, в группе за единственную путевку в финал белорусов ожидает сильная конкуренция. Завтра в матче открытия команде Президента будут противостоять швейцарцы. 5 января – украинцы, а 6 – словаки. Финал состоится в четверг, 7 января.

Андрей Асташевич, нападающий команды Президента Республики Беларусь:

– Я не исключаю, что команда Швейцарии и Украины тоже поборются за первые места. Но мы будем давать отпор. Думаю, зрителям понравится наша игра. Так что, приглашаю всех болельщиков на трибуны, посмотреть бескомпромиссную игру и поболеть за нас.

К началу турнира уже все готово. На обеих аренах – Дворце спорта и Ледовом дворце – прошли генеральные репетиции церемонии открытия. Зрителей ожидают красочные шоу, а также призы и подарки. Собрались в Минске и все участники предстоящих ледовых баталий. Первые четыре матча состоятся уже завтра. Официальная церемония открытия игр пройдет на льду Минского дворца спорта в 18.00.