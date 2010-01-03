Новый год 1945-го

Все годы войны прошли в тени от такого понятия как празднование Нового года. По сути, ночи с 31 декабря на первое января 42-го, 43-го, 44-го были одними из самых страшных в истории человечества: смертельные «фейерверк», роковые «хлопушки» и пробки-пули, которые свистели над головами людей в окопах и блиндажах.

Вся страна боролась за каждый новый год. В праздничные дни под бой кремлевских курантов группы НКВД проводили операции под кодовыми названиями и устраивали настоящие шпионские диверсии. Засекреченные спецотряды под новый год придумывали оригинальные подарки гитлеровцам.

Иван Ушацкий, ветеран спецгруппы «Неуловимые» НКГБ БССР:

Только одно пожелание, чтобы Новый год принес победу. Пожелание для всех. Даже “остаться живым” не произносилось, а вот одержать победу – это задача была самая главная.

Иван Ушацкий помнит до мелочей новогоднюю ночь 43-ого. Тогда он вместе спецгруппа «Неуловимые» взорвал свой первый эшелон. Почти двухметровый парень в одной руке держа взрыватель, а в другой – винтовку, на четвереньках пробирался по шпалам к мосту над бывшей границей Западной и Восточной Беларуси.

Тогда операция сорвалась. Немцы открыли огонь. Но не прошло и дня и «неуловимые» снова ринулись в бой. Он до сих пор помнит те самые горящие 12 вагонов.

На следующий Новый год подарок – в хорошем смысле этого слова - ожидал уже самого Иван Ивановича. 44 год – решающий и знаковый для всей Беларуси – молодой разведчик вместе со всем командованием должны были прорвать окружение немцев и соединиться с Красной Армией. Все готовились к битве не на жизнь, а на смерть.

Иван Ушацкий, ветеран спецгруппы «Неуловимые» НКГБ БССР:

31 декабря нам говорят, что впереди шоссейная дорога и она занята немцами. В 3 км - наши. Я был впереди – был в разведки – стою и смотрю – немец. Не стреляет. А это наш. Пока мы двигали, фронт на 3 км продвинулся. Как наши партизаны набросились на солдата часового. Какая радость – это был истинный подарок.

Геннадий Мрочек, ветеран спецгруппы «Артур» НКГБ СССР:

Война – это не радость. Линия фронта – это работа. В этой работе всегда находилась возможность повеселиться и шутку рассказать. Когда стрельба начиналась – надо было убираться в укрытие.

Участник спецгруппы «Артур» вспоминает, как, выполняя очередное задание, сутками не ел. А картошка с молоком на Новый год для тайного разведчика были самыми дорогими деликатесами.

В 44 году Геннадий Мрочек оказался в частях Красной Армии под Варшавой. В Новый год в окопах и блиндажах вместе с другими фронтовиками глядел на часы и понимал, а может просто верил, что пошли первые секунды судьбоносного для всей планеты 1945-ого года.

Геннадий Мрочек:

Слушали песни в приемник – были такие батарейные приемники. Шла подготовка к наступлению. Сверяли часы по Москве, и знали, что будет наступление на Варшаву.

Новый год 65 лет назад – это история, в которой нет места ни шампанскому, ни бенгальским огням, ни нарядным елкам. Тогда люди сурово сражались за мир, чтобы этому миру подарить самый большой праздник – Великую Победу. Ее 65-летие мы все отпразднуем этой весной.