Столичные архитекторы намерены изменить имидж киосков на остановочных пунктах.

Эти торговые объекты будут одного вида, в них станут реализовывать не только прессу, но и билеты на культурные мероприятия и другие товары.

К работе коммерческих киосков нужно подходить взвешенно, считают городские власти. В первую очередь, в этих торговых точках должны быть соблюдены условия работы продавцов, хранения и реализации товаров.

Вместе с тем, санитарные службы выявляют нарушения в киосках. Еще одна головная боль санэпидемиологов - места несанкционированной торговли. В столице их выявлено более пятидесяти.

Есть претензии у санэпидемиологов и к объектам предприятия "Минскзеленстрой". Они также не соответствуют санитарным требованиям.

Городские власти намерены ужесточить контроль за специалистами "зеленого" строительства.