В Первомайском районе столицы определили "Лучшего водителя"

Конкурс собрал не только профессиональных автомобилистов, но и простых обладателей удостоверения на вождение.

По статистике сегодня на трех минчан приходится две машины. По городу, в среднем - 70 аварий в день. Администрация Первомайского района решила привлечь внимание к проблеме и организовала конкурс профмастерства "Лучший водитель". На добровольном экзамене достойно выглядели все тридцать претендентов соревновались в знании правил, а затем в фигурном вождении. Маршрут состоял из серии специальных элементов: колодец, восьмерка, змейка, остановка на "стоп-линии".

Навыки, которые получили водители, помогут им в повседневных поездках. Конкурсанты - в основном организации Первомайского района, хотя участвовать на собственных автомобилях могли все желающие.

Экипаж Академии Искусств показал, что значит искусство в управлении автомобилем, и в награду получил титул победителя соревнований "Лучший водитель".