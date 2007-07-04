Прошел службу в армии - стал настоящим мужчиной

Лучшие военнослужащие внутренних войск, которые на днях будут уволены в запас, получили особые поощрения. Рекомендации за подписью замминистра МВД и благодарственные письма родителям в торжественной обстановке вручили почти шестидесяти солдатам и сержантам. Десять из них за время службы стали обладателями "краповых" беретов. Такой ритуал проходит во внутренних войсках дважды в год. Отмеченные рекомендациями командования солдаты срочной службы получают хорошую возможность продолжить службу. Этот документ поможет и при трудоустройстве на работу.

