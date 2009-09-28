29 сентября в Беларуси резко похолодает

Во вторник холодный атмосферный фронт, смещающийся с северо-запада континента к югу, откроет дорогу арктическим воздушным массам.

Время от времени будут идти дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью при порывистом северо-западном ветре понизится до 7-13 градусов тепла. Днем будет 9-14 градусов выше нуля, и лишь в Брестской и Гомельской областях воздух прогреется до 16 градусов.

Холодная и неустойчивая погода сохранится в течение всей недели. Так, в среду, 30 сентября, ночью по юго-востоку Гомельской области, а днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 1 до 7 градусов тепла, на почве местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Днем прогнозируется плюс 8-14 градусов.

В первый день октября осеннее ненастье принесет Атлантический циклон. В ночные часы по западу Беларуси, а днем на большей части территории страны пройдут дожди. Порывы ветра местами будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на четверг ожидается от плюс 2 градусов на востоке до 10 градусов тепла на западе. Днем будет 7-12 градусов выше нуля, и лишь в Гомельской области столбик термометра поднимется до 14 градусов.

Не обойдется без дождей и в пятницу. Будет дуть порывистый ветер. Температура воздуха днем составит 6-12 градусов тепла.

По предварительным расчетам, в предстоящие выходные в Беларуси удержится пониженный температурный режим. Среднесуточная температура составит 6-9 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже нормы. В ночные часы будет 2-10 градусов выше нуля, в ночь на субботу на торфяниках Полесья возможны слабые заморозки от 0 до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до 7-13 градусов, а по югу республики - до 15 градусов, сообщает БЕЛТА.