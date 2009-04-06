Мона Лиза в Гродно!

Чтобы разгадать тайну загадочной улыбки Джаконды на картине Леонардо да Винчи, теперь не нужно ехать в парижский Лувр. Местную Мону Лизу, правда, в форме сотрудницы МЧС, нарисовали на фасаде отреставрированной пожарной части. На огромной фреске художник изобразил гродненских бранд-мейстеров, начиная со средних веков и до наших дней. Джаконда, с макетом старинной пожарной каланчи в руках , гармонично вписалась в огромную диораму. Теперь эта настенная живопись превратилась в ещё одну достопримечательность Гродно.