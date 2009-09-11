Школьники будут сдавать зачет по ПДД

Белорусские школьники будут сдавать зачет по Правилам дорожного движения.

Предмет по изучению Правил дорожного движения входит в состав факультативного занятия «Основы безопасной жизнедеятельности». «Раньше на обучение ПДД выделялось мало времени. Теперь количество часов увеличено, разработаны методические материалы, принято решение контролировать, как школьники усвоили материал», - пояснили в ГАИ.

Проводить уроки будет преподаватель вместе с инспектором ГАИ один раз в месяц. Чтобы ребята более ответственно относились к изучению ПДД, с этого года решено впервые ввести зачет для учеников 2-9 классов. Первоклассников и старшеклассников такая проверка знаний не коснется.

Занятия будут проходить по специальной методике, разработанной Госавтоинспекцией совместно с Министерством образования. Для каждой возрастной группы определены темы и способ подачи информации о поведении на дороге.

- В этом году мы разработали методику обучения ПДД с учетом возраста слушателей. Для каждой из групп определены темы, которые будут интересны и полезны именно в этом возрасте, - отметили в ГАИ.

Например, младшим школьникам расскажут о сигналах светофора, влиянии погоды на дорожные условия, правилах катания на велосипедах, роликах, санках, коньках. Научат их переходить дорогу и выбирать наиболее безопасный маршрут в школу. К окончанию школы ребята будут знать дорожные знаки, сигналы и жесты регулировщика и даже будут уметь оказывать первую доврачебную помощь, сообщает БЕЛТА.