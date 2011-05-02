Интернет-магазины Беларуси к 2013 году перейдут на безналичный расчет

К 2013 году все виртуальные магазины перейдут на безналичный расчет. Такая технология позволит лучше защитить права потребителя и обеспечить онлайн-продавцам легальные условия бизнеса.

Кроме того, информация обо всех совершенных сделках теперь будет храниться не на бумаге, а в интернет-пространстве, чтобы полностью исключить возможность обмана потребителя.

О том, что растения — это не только красиво, но и выгодно, Татьяна Цыгель поняла два года назад. Тогда-то и решила свой бизнес из реального превратить в виртуальный.

Татьяна Цыгель, владелец интернет-магазина:

Это большая экономия времени. Не надо ехать за город. Сразу выбираешь — и мы привозим. Остается посадить на участке.

Торговый офис Татьяны похож на приусадебный участок. Ель, пихта, можжевельник — такой непривычных товар даже на виртуальных прилавках смотрится совсем неплохо. Сейчас начало дачного сезона и борьба за онлайн-покупателя в самом разгаре.

Татьяна Цыгель:

Пока у нас нет конкуренции в интернет-магазинах. Вот, решили попробовать.

Чтобы вырастить дерево, достаточно солнца и воды, чтобы его продать — несколько папок с документами. От «серых» схем рынка продукцию Татьяны защищает регистрация в Торговом реестре и двухметровый забор. Впрочем, права потребителя здесь защищены куда лучше.

Татьяна Цыгель:

Стараемся, конечно, привозить самое лучшее, когда он не сам выбирает, таким образом и гарантируем права. Мы над этим, работаем чтобы максимально упростить покупку человеку.

Максимально упростить жизнь онлайн-потребителя для продавца, конечно, важно. Однако для государства это и вовсе необходимо. Только в прошлом году интернет-магазины наторговали на 200 с лишним миллиардов рублей. В ближайшее время все они перейдут на безналичный расчет.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Через год люди смогут, помимо наличного расчета, рассчитаться другими путями — с помощью электронных денег.

Перейти на безналичный расчет — нетрудно. Сложнее доказать покупателю, что такой способ одновременно и проще, и надежнее. Ведь теперь в сделке помимо курьера и покупателя присутствует тот, кто перечисляет электронные деньги.

Владимир Муквич, начальник Главного управления контроля подакцизных товаров и электронных технологий Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Если платить наличными, покупатель рискует, что завтра ему скажут «Я вам никогда ничего не продавал». Если же по безналу, у него будут доказательства.

Причем если телефон или утюг вы, как и раньше, сможете оплатить из своего кошелька, то за товар на сумму свыше 20 базовых величин — только по пластиковой карточке или через интернет. Эксперты уверены: такая безбумажная технология удобна и продавцу, и покупателю.

Ирина Наркевич:

Всегда будет известно, кто тебе продал товар. А продавец будет стремится к тому, чтобы стать добросовестным.

Важно и то, что информацию о покупке продавец будет обязан хранить в сети течение двух лет. Если же он решит исчезнуть из интернет-пространства, недобросовестного торговца всегда можно будет отыскать «по следу» безналичного платежа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».