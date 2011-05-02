Бизнес в регионе Беларуси: чем помогают власти?

Белорусские регионы становятся платформой для развития бизнес-инициативы. Так, в Брестской области уже сегодня гораздо проще начать свое дело. Местные власти идут навстречу предпринимателям во многих принципиальных вопросах и количество бизнесменов, готовых начать здесь работать, постоянно растет.

Для продавца Светланы новый магазин вблизи ее деревни стал хорошим вариантом для работы. Раньше приходилось ездить в Брест на попутках или маршрутках. Сейчас сэкономленное на дороге время молодая мама может проводить со своей семьей.

Светлана Мощук, продавец:

Замечательно, что появилась возможность работать в сельской местности. Мне это необходимо. У меня молодая семья. Очень удобно добираться до работы, и удобный график работы.

Часть земли предприниматель Валерий купил на аукционе. Построить магазин помогло государство, выделив ссуду. Теперь на благо деревни здесь уже трудится дюжина сельчан. В планах — строительство еще одного магазина и мини-рынка.

Валерий Горбач, предприниматель:

В сельской местности выгодно заниматься бизнесом. Хотим построить торговые ряды. Будем расширять этот магазин и создавать рабочие места.

На перекрестке трех населенных пунктов — Скоки, Тюхиничи и Ковердяки, а также вблизи оживленной трассы Брест-Высокое этот магазин будет пользоваться популярностью, как у местных жителей, так и тех, кто проезжает мимо. Ведь в планах предпринимателя — строительство и придорожного кафе с удобной парковкой.

Местная власть готова и уже идет на встречу инициативным бизнесменам, которые хотят работать на селе. Им упрощают документальное оформление. Предлагают потенциально выгодные места для ведения бизнеса.

Тамара Прияцелюк, заместитель председателя Брестского райисполкома:

Практически в каждом сельсовете есть участки земли, которые предназначены для выделения предпринимателям для строительства торговых, производственных объектов, а также объектов придорожного сервиса. Сегодня предприниматель идет в село.

Для создания рабочих мест в сельской местности государство выделяет беспроцентную ссуду. Кроме того, предпринимателя ждет налоговое послабление. Теперь уже и сами бизнесмены отмечают, что для ведения дела — регионы наиболее прибыльное место, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».