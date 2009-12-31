Информационные итоги-2009 глазами журналистов СТВ

Недели не хватит, чтобы все их пересмотреть. Поэтому мы составили хит-парад самых приоритетных новостей уходящего года, которые вы увидели глазами журналистов телекомпании СТВ.
- Создание Таможенного союза;
- Масштабные учения «Запад-2009»;
- Беларусь вошла в программу ЕС «Восточное партнерство»;
- Всемирный банк включил Беларусь в десятку стран-реформаторов;
- Визит Президента Беларуси в Республику Италия и Ватикан;
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Беларусь;
- «Минск-Арена» на старте;
- Чемпионат мира по хоккею-2014 пройдет в Беларуси;
- Перепись населения;
- Первая в Беларуси операция по пересадке сердца;
- Разгрузка складов;
- «Молочные баталии»;
- Потоп в Минске;
- Вирусная атака;
- 65 лет освобождения Беларуси;
- Ренессанс Большого театра оперы и балета;
- Рождение четверни.
Вот чем нам запомнится 2009 год. Но уже через несколько часов нынешний год превратится в минувший, и эти материалы станут летописным достоянием, открывая дорогу новым событиям под номером 2010.