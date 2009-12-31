Информационные итоги-2009 глазами журналистов СТВ

Наши корреспонденты в уходящем году подготовили больше 2,5 тысяч сюжетов, операторы отсняли несколько сотен кассет. Репортерские группы исколесили сотни тысяч километров и побывали в центре самых ярких событий.

Недели не хватит, чтобы все их пересмотреть. Поэтому мы составили хит-парад самых приоритетных новостей уходящего года, которые вы увидели глазами журналистов телекомпании СТВ.

- Создание Таможенного союза;

- Масштабные учения «Запад-2009»;

- Беларусь вошла в программу ЕС «Восточное партнерство»;

- Всемирный банк включил Беларусь в десятку стран-реформаторов;

- Визит Президента Беларуси в Республику Италия и Ватикан;

- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Беларусь;

- «Минск-Арена» на старте;

- Чемпионат мира по хоккею-2014 пройдет в Беларуси;

- Перепись населения;

- Первая в Беларуси операция по пересадке сердца;

- Разгрузка складов;

- «Молочные баталии»;

- Потоп в Минске;

- Вирусная атака;

- 65 лет освобождения Беларуси;

- Ренессанс Большого театра оперы и балета;

- Рождение четверни.

Вот чем нам запомнится 2009 год. Но уже через несколько часов нынешний год превратится в минувший, и эти материалы станут летописным достоянием, открывая дорогу новым событиям под номером 2010.