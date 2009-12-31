Главные события 2009 года в Минске. Версия телеканала СТВ

Уходящий год для столицы был особенно богатым на яркие события.

Для жителей микрорайона Сухарево в канун Дня независимости открыли новою поликлинику. Два отделения – взрослое и детское – способны обеспечить 850 посещений за смену. Оборудование самое современное. А проект, кстати, впервые – не типовой, белорусский. Все организовано не только для лечения, но и профилактики. Работают кабинеты спецприема и отделение функциональной диагностики.

Велотрек «Минск-Арены» взял старт с большого спорта. В середине июля здесь прошел чемпионат мира по велогонкам. Площадку, которая не уступает ни одной европейской, приехали опробовать более трех сотен спортсменов из 27 стран. Соревнования прошли в двух возрастных категориях: до 18 лет и от 18 до 23 лет. За пять дней было разыграно 28 комплектов наград.

Маленький уголок российской столицы в центре белорусской появился 24 июля. Дом Москвы открылся, чтобы помочь российским регионам в реализации совместных с Беларусью программ. Центр не только деловой, но и культурный, есть конференц-зал, небольшой ресторан и мини-отель. Над архитектурным проектом трудились белорусские и российские строители. Символический ключ хозяевам Дома Москвы вручили вице-мэры белорусской и российских столиц.

10 сентября минчане узнали имя коронованной «Мисс Минск». Конкурс, организатор которого – телекомпания СТВ, прошел в одном из корпусов «Минск-Арены». Шоу, к слову, получилось грандиозным и оригинальным по концепции. Ведь искали не просто красивую девушку, но и самую умную. Ею стала 18-летняя студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств Мария Кубракова.

Реконструкция 6 клинической больницы завершилась в сентябре. Объект осмотрел и глава государства. Медицинской городок выглядит очень современно снаружи и изнутри. Теперь здесь могут дарить вторую жизнь людям с самыми тяжелыми травмами. Уровень операционных выше даже, чем в НИИ травматологии. Есть возможность транслировать операции для телеконсилиумов. Врачи связываются со своими коллегами из Японии и Варшавы. Для послеоперационной реабилитации есть спортзал.

В Минске открыли новый микрорайон Каменная горка. Через три года здесь смогут жить более 70 тысяч минчан, хотя еще два года назад был пустырь. За такой короткий промежуток времени построили 24 дома. Каменная горка, пожалуй, самый крупный из новых столичных микрорайонов.

В ноябре принято решение строить вокруг Минска вторую кольцевую дорогу. Скорректированный генплан Минска до 30 года представили Президенту. Планов у столичных архитекторов громадье. Помимо второй МКАД, есть предложение возвести около цирка современный гостиничный комплекс и потратить 7 триллионов рублей на создание инфраструктуры к чемпионату мира по хоккею 2014 года.

В ноябре в микрорайоне Курасовщина был открыт горнолыжный центр «Солнечная долина». Многофункциональный объект будет работать и зимой, и летом. Для отдыхающих комплекс предлагает три трассы разных уровней сложности. В скором будущем здесь появится гостиница и велотрасса. При центре будет работать детско-юношеская школа, а для начинающих станут доступны услуги инструкторов по сноуборду. В самом здании разместят два тренажера «горностай» и прокат оборудования.

В декабре по улице Кальварийской после 14-месячной реконструкции открылся мост. Основные ремонтные работы строители завершили раньше срока. Предстоит еще продолжить реконструкцию в нижней части моста. Однако машины уже могут ездить беспрепятственно. В 2010 году в Минске начнут реконструкцию еще пяти городских транспортных мостов.