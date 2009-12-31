Новогодние традиции

Новый год уже шагает по планете. Первыми встретили 2010 жители небольшого острова Кири-тимати в Океании. Там уже утро 1 января.

Спустя час к ним подключились жители Новой Зеландии и полярники на южном полюсе в Антарктиде. По ту сторону торжества так же Австралия, Япония и Корея.

«У нас есть традиция – перед Новым годом мы ходим в баню...» Хрестоматийные слова из «Иронии судьбы», как оказалось, вызывают стойкие ассоциации не только на территории одной шестой. Японцы, кстати, уже встретившие Новый год, тоже проходят перед этим обряд очищения. Вот только пиво с водкой трем миллионам потомкам самураев, принявших в последний день уходящего года участие в ритуале О-Хара-И, принимать не пришлось. Распространенная на островах гуманная религия – синтоизм – позволяет очищать организм от злой энергии с помощью всего лишь обращения к небу.

А вот жители зеленого континента празднуют пусть и более приземлено, но не менее традиционно. Фейерверк у здания сиднейской оперы – эдакий аналог салата «Оливье» на все небо – вот главный символ наступления Нового года для обитателей страны кенгуру. Впрочем, как и салат, салют не приедается никогда.

Американцы встретить 2010 еще только готовятся. Но также на привычный, американский, манер – с помощью установления очередных гигантоманских рекордов. Например, сегодня – они построили огромного снеговика.

Бразильцы в ожидании танцев и купаются в вечном океане. Вот и получается, еще один год подошел к концу, а в мире вроде бы ничего не изменилось. Хотя, может быть, именно в этой праздничной будничности и сокрыт рецепт притягательности самого необычного и при этом всего лишь одного из 365 дней в году. Ведь все уже было, и все еще будет. И, как все надеются, будет хорошо.