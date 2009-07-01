Эммануил Зельцер вылетел из Минска в Нью-Йорк

По словам его адвоката Дмитрия Горячко, он сегодня утром проводил своего подзащитного в аэропорт, откуда тот вылетел в США.

Эммануил Зельцер был освобожден из исправительной колонии N 15 Могилева и передан дипломатическим сотрудникам США.

Во время встречи Президента Беларуси с делегацией конгресса США 30 июня в Минске члены американской делегации обратились к главе белорусского государства с просьбой использовать имеющиеся у главы государства полномочия и возможности для освобождения гражданина США Эммануила Зельцера, который в Беларуси отбывает наказание за совершение уголовного преступления.

Александр Лукашенко подчеркнул, что этот американский гражданин нарушил законодательство Беларуси. «Он задержан в нашей стране, осужден по белорусским законам, этого даже Временный поверенный в делах США в Беларуси Джонатан Мур не отрицает. Никогда не думал, что этот человек станет вопросом в отношениях между нашими государствами. Да, по белорусским законам, по Конституции я могу помиловать Эммануила Зельцера. Вы обратились ко мне с этой просьбой, так ведь? Если это для Америки и наших отношений очень важно и это будет способствовать нормализации наших отношений, я сегодня же подпишу указ о помиловании», — сказал Президент.

Эммануил Зельцер был приговорен в Беларуси к трем годам лишения свободы. Городской суд Минска, который рассматривал уголовное дела, счел доказанной его вину в коммерческом шпионаже и использовании подложных документов, сообщает БЕЛТА.