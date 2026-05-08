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Могилевский район принял республиканскую спартакиаду военно-патриотических клубов МЧС

08 мая 2026 07:43
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Могилевский район принял республиканскую спартакиаду военно-патриотических клубов МЧС. Торжественное открытие состоялось на территории мемориального комплекса в деревне Гаи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилевский район принял республиканскую спартакиаду военно-патриотических клубов МЧС-2

Это место, где бойцы батальона милиции под командованием Константина Владимирова шесть суток обороняли Могилев в годы Великой Отечественной войны. После церемонии, участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Могилевский район принял республиканскую спартакиаду военно-патриотических клубов МЧС-4

Алена Макаревич, участница спартакиады:
Мы приехали на спартакиаду с довольно боевым настроем. Мы планируем занять призовое место. И наша команда достаточно хорошо готовилась, поэтому мы заряжены на победу. Мы готовились довольно упорно. У нас проходили еще областные соревнования в нашем городе, между клубами города Минска. Мы там заняли уверенное первое место и приехали на спартакиаду, чтобы доказать наш уровень, то, что мы научились этому, и то, что это было не зря. Мы в первую очередь завязаны на общении друг с другом, потому что патриотизм – это то же самое нужное общение, дружба. И все-таки спартакиада для того и создана, чтобы ребята с разных областей могли общаться друг с другом. 

Могилевский район принял республиканскую спартакиаду военно-патриотических клубов МЧС-6

Андрей Козич, начальник управления идеологической работы МЧС Беларуси:
В МЧС сложилась добрая традиция – это уже третья спартакиада. Мы, безусловно, меняем локации. Первая была в Гродно, вторая – в Бресте, на легендарной Брестской земле, в Брестской крепости. Ну а третья, конечно же, здесь, в Могилеве, на этих святых местах, где на самом деле был очень серьезный отпор дан немецко-фашистским захватчикам. И благодаря героизму наших с вами дедов-прадедов мы смогли в итоге победить фашизм. Но, вы знаете, для ребят, для молодого поколения важно знать те героические поступки, те героические места, которые есть у нас в стране. И, безусловно, посещать эти места.

Я уверен, что эти ребята, которые со всей страны собрались, это наши лучшие воспитанники, они, кроме того, что проявят свои лучшие качества в подготовке, еще и поучаствуют во всей мероприятиях, связанных с Днем Победы, в Могилеве. 

После торжественной части начались спортивные состязания. Первым прошел конкурс «Эстафета спасателей». Команды в полной экипировке преодолевали пять этапов, спасали условного пострадавшего и ликвидировали пожар. Лучшее время показал ВПК «Спасатель» Витебского областного управления МЧС. Вторыми стали представители Минской области – ВПК «Отвага», третьими – могилевский «Ратавальнік». В конкурсе «Ориентирование» участники работали с картой и компасом, проходя дистанцию из пяти контрольных пунктов. В третий день спартакиады ребята прошли «Тропу выживания» и готовились к одному из самых ожидаемых конкурсов – «КВН». 

# МЧС Беларуси

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