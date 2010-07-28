Грозовой фронт накрыл Беларусь

Из-за сильного ветра в первой половине дня без электричества остались более 600 населенных пунктов. Из них 500 до сих пор без света. На Могилевщине порывы ветра достигали 28 м/с. И это впервые в республике за последние 10 лет.

В Витебской, Минской, Гомельской и Могилевской областях разрушены сельхозпостройки и жилые дома. Восстановительные работы продолжаются.

Штормовое предупреждение о непогоде синоптики сделали еще утром. И уже в первой половине дня в Минске прошел сильный ливень с градом. В обед грохотало и сверкало. Дороги и улицы были политы щедро, места подтоплений сразу обозначились.

Минские аэропорты, несмотря на грозу, работали в обычном режиме. Вылеты и прилеты не задерживались.

Как объяснили синоптики, грозу в столицу принес циклон с Балтики. Сейчас в небе над городом идет борьба теплых и холодных воздушных масс. Исход спора уже известен: прохладно будет только два дня, и уже в пятницу июль свои +30 градусов вернет.