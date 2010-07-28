Готовность к новому учебному году обсудили сегодня в Мингорисполкоме

На текущий и капитальный ремонты минских школ и детских садов выделено более 100 миллиардов рублей.

Образовательные учреждения должны быть полностью готовы к 20 августа. Большое внимание уделяется не только обновлению фасадов и внутренней отделке, но и благоустройству территорий.

Новшеством этого года станет открытие первого кадетского училища. Оно распахнет двери 1 сентября. Приемные экзамены здесь начнутся уже 2 августа. Новые сады и школы порадую жителей новостроек.

Владимир Щербо, председатель комитета по образованию Мингорисполкома

К 1 сентября мы откроем две школы — в Масюковщине и Каменной горке. Еще будет открыто два детских дошкольных учреждения — в Каменной горке и микрорайоне «Дружба» откроется по 1 детскому учреждению. Итого, две школы и два детских сада будут дополнительно открыты к 1 сентября.