Главный вуз Беларуси подвел первые итоги вступительной кампании

Студентами-бюджетниками станут 2100 абитуриентов. Претендентов — почти 3800.

По традиции, без экзаменов зачислят победителей международных и республиканских олимпиад — это около 4%.

Каждый десятый абитуриент окончил лицей или гимназию с медалью или дипломом с отличием. В этом году среди бюджетников 12% — выпускники сельских школ — и это самый высокий показатель за последние пять лет.

Что же касается баллов, то свыше 300 набрали более трети поступающих. Самые высокие проходные на такие специальности, как «Международное право», «Мировая экономика», «Финансы и кредит», «Международные отношения», «Менеджмент и экономика».

Обладательница самого высоко балла — 388 — золотая медалистка Барановичкого лицея Брестской области Валентина Хованская, которая поступила на специальность «Таможенное дело».