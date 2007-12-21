Граница готова работать без штампов

На всех контрольно-пропускных переходах Беларуси установлены автоматизированные системы, которые позволяют проверять паспорт за считанные минуты.

До появления компьютеров на границе военные проверяли подлинность паспортов буквально на ощупь. Если не верили собственным рукам - проверяли записи в журналах, делали звонки в разные инстанции, чтобы проверить - можно ли гражданину пересекать государственную границу.



На все эти процедуры у пограничников уходило немало времени, а очереди ожидающих машин собирались на десятки метров. Вот пример ситуации дней сегодняшних - микроавтобус едет с Украины, в нем 8 человек. Времени на контроль всех документов уходит по минимуму.

Электронные рукописи не горят. Каждый гость на границе регистрируется в базе данных. Здесь отсканированные паспортные данные с фотографией, время прибытия и убытия и номер автотранспорта.

Автоматизированная система полностью исключает влияние таких человеческих факторов как усталость или невнимательность. В базе будут храниться и данные на тех лиц, которые признаны невыездными. В их число попадут, в частности люди, которые отбывают условные сроки, досрочно освобожденные, а также неплательщики алиментов. Людей из "черного списка" оповестят об ограничениях, чтобы ситуация, при которой человек прямо на границе узнавал бы о том, что он невыездной, была исключена.

Автоматизированной охране границы пророчат светлое будущее. Это очередной шаг Республики к такому нововведению как биометрический паспорт - к документу из глобальной матрицы, где уже будут не важны ни бумажные корочки, ни штампы в них.

