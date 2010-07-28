В Великобритании намерены запретить использование «Фотошопа» в глянцевых журналах

На реалистичном изображении моделей настаивает министр по правам женщин Линн Физерстоун. Она считает, что индустрия красоты навязывает молодежи недосягаемые стандарты привлекательности. Подобные выступления звучат не впервые. В Италии 4 года назад запретили публиковать снимки моделей, которые весят менее 55 килограммов при росте 175 сантиметров. Слишком худым девушкам в этой стране также запрещено участвовать в модных показах.