Прямой эфир

В Великобритании намерены запретить использование «Фотошопа» в глянцевых журналах

28 июля 2010 11:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На реалистичном изображении моделей настаивает министр по правам женщин Линн Физерстоун. Она считает, что индустрия красоты навязывает молодежи недосягаемые стандарты привлекательности. Подобные выступления звучат не впервые. В Италии 4 года назад запретили публиковать снимки моделей, которые весят менее 55 килограммов при росте 175 сантиметров. Слишком худым девушкам в этой стране также запрещено участвовать в модных показах.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
28 июля 2010 09:00

27 июля в истории Минска

28 июля 2010 08:31

Памятные мероприятия пройдут сегодня в Бресте ко дню освобождения

28 июля 2010 08:30

Белорусский каравай весит уже 3,5 млн тонн