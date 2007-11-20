Госавтоинспекция Беларуси подвела итоги декады безопасности

Хотя ноябрь традиционно является одним из самых аварийных месяцев в республике, количество аварий на дорогах Беларуси уменьшилось на треть.

Всю декаду сотрудники Госавтоинспекции работали в усиленном режиме. С личным временем не считались. С водителями и пешеходами не церемонились.

Чтобы обеспечить безопасность движения по максимуму, одели в жилеты салатового цвета и участковых и дружинников. На увеличившуюся армию хранителей дорожного порядка водители среагировали сразу. Аварийность по столице снизилась почти вдвое. По республике - на треть.

Под особый контроль взяли готовность автомобилей к зиме. В это время года вероятность аварий возрастает в шесть раз. Пошли по опыту зарубежья. Зимние шины хоть и не обязательны, но желательны. Однако пока "переобулись" не все.

Впрочем, столичным водителям и госавтоинспекторам подводить итоги ещё рано. По решению городского Управления внутренних дел прошедшая декада безопасности в Минске продлевается ещё на 10 дней - до 30 ноября.