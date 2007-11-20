Каждый талант будет оценен достойно на государственном уровне

В Белорусско-Российском университете чествовали стипендиатов специального фонда Президента Республики Беларусь. Таких в вузе более 20 человек. Каждый из представителей талантливой молодёжи уже получает повышенную стипендию. Сегодня же удостоится ещё и премии. Суммы вознаграждений варьируются в зависимости от успехов студентов: от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Но для большинства из них материальная благодарность - дело вторичное. Главное, чтобы их научные изыскания пригодились республике.