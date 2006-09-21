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"Горячая" линия Минского общества потребителей не дремлет

21 сентября 2006 14:17
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Более 600 человек в августе обратились на "горячую" линию Минского общества потребителей. На первом месте - жалобы на работы, выполненные индивидуальными предпринимателями. В числе проблемных вопросов - изготовление мебели, туристические и бытовые услуги (ремонт, химчистка). Причина плохого качества во многих случаях - низкая квалификация предпринимателей и их работников, а также халатное отношение к своим обязанностям. Среди самых распространенных нарушений: изготовление изделий не в срок, предоставление недостоверной или неполной информации в момент заключения договора, отказ в предоставлении книги замечаний и предложений.
# общество

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