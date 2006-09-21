Для нетрезвого пешехода - штраф не аргумент

С начала этого года в столице произошло 198 аварий по вине пешеходов. 33 человека погибли. 81 виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. За 8 месяцев сотрудники ГАИ доставили в медвытрезвитель более 500 нетрезвых пешеходов.Наиболее распространенное нарушение Правил дорожного движения, которое допускают нетрезвые пешеходы - переход дороги в неположенном месте. Далее в опасном рейтинге - выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта и переход дороги на красный сигнал светофора.