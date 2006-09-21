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Белорусских физиологов примут в федерацию физиологических обществ Европы

21 сентября 2006 13:18
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Перспектива присоединения откроет двери молодым ученым в ведущие научные центры европейских стран. Белорусское общество физиологов, сокращенно БОФ, уже входит в международный союз физиологических наук мира.21 сентября открылся 11 съезд белорусского общества физиологов. В научном мире, такие встречи проходят раз в пять лет. На них встречаются "светила теоретического фундамента медицины" и подводят итоги. Основная задача съезда - подвести итоги по различным направлениям деятельности, а также наметить планы на будущую работу федерации.
# общество

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