Залатать дыры на Партизанском проспекте обещают в марте

Парадоксально, но факт: битум в выбоины лили из домашних чайников, вручную насыпали щебень. Такие технологии прошлого оставили метки в настоящем. Ныне дорожники залечивают раны по современным рецептам.

В лаборатории факультета транспортных коммуникаций БНТУ профессоры прокручивают инновационные идеи совместно с «Горремавтодором» на мониторе. Специальная программа диагностики дает дорогу новому слову в разработках асфальтобетона. И вот результат.

Сотрудник лаборатории факультета транспортных коммуникаций БНТУ:

Этот асфальт очень прочный: он может выдержать очень большую нагрузку без появления деформации.

К слову, в этих стенах некогда поставили знак качества и новому типу покрытия, который уже успел зарекомендовать себя и на минских дорогах. Опробовали опытный образец на улице Янки Купалы.

Владимир Веренько, профессор факультета транспортных коммуникаций БНТУ:

Оценивается состояние улицы, ее дорожное покрытие, ее «болезни». Мы предлагаем проектные решения, а потом проектный институт реализует эти решения.

Ставку на ноу-хау сделали и проектировщики Кальварийского моста. И не ошиблись. Решение дорожной задачи проверили компетентные экзаменаторы — минские автомобилисты.

Минские автомобилисты:

Разгрузили движение, ездить стало намного проще. Раньше было неудобно и автомобилистам, и пешеходам.

Люди, которые приезжают к нам в столицу, говорят: «Какие у вас широкие улицы!». Замечают, что у нас даже дышать легче.

Только за прошлый год дышать стало легче автомобилистам на пр. Пушкина, ул. Притыцкого и Тимирязева. В списке на расширение — не один десяток улиц. И пока там, где ремонтники могли бы разогнаться, водители не могут разминуться.

Капитальные перемены на 52 улицах, реформы на 47 объектах, плюс две новые магистрали на карте Минска — многофункциональные крупногабариты все заботы берут на себя.

У минских дорожников каждая трещинка на счету. Мало кто знает, что именно они сдувают пылинки с городских монументов. К примеру, обелиск на площади Победы.

Вид асфальтного покрытия у нас под ногами — дело рук истинных столичных мастеров. Однако картины порой получаются далеко не живописные. К примеру, в последние дни на Партизанском проспекте даже на внедорожнике ямы и ухабы весьма ощутимы. Залатать дыры на Партизанском обещают в марте.

Полотна дорожных художников оценили Валентина Железная и Татьяна Кибалко.