Китайский отряд космонавтов пополнился женщинами

Набор в новый отряд космонавтов завершился в Китае. Наряду с пятью кандидатами-мужчинами в него впервые вошли и две женщины.

Имена представительниц прекрасного пола, выбранных из числа 15 военных летчиц, не разглашаются. Однако известно, что это замужние женщины, имеющие детей. Этот критерий был одним из ключевых при отборе «космических дам».

График их участия в будущих орбитальных миссиях не объявлен. Но на прошлой неделе стало известно, что в 2011 году Китай собирается вывести на орбиту беспилотный космический модуль «Тяньгун-1» («Небесный дворец-1»). Затем в течение двух лет будет отрабатываться стыковка этой конструкции с кораблями «Шэньчжоу-8, 9 и 10». Это позволит превратить «Тяньгун-1» в обитаемую космическую лабораторию.

Китай осуществил запуск своего первого пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-5» в 2003 году, а в 2005 и 2008 годах отправил на орбиту следующие летательные аппараты этой серии. Последняя миссия ознаменовалась успешным выходом китайского космонавта в открытый космос.

До сих пор отряд космонавтов в КНР насчитывал 14 человек, набранных и подготовленных из числа опытных военных летчиков, пишет БЕЛТА.