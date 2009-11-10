Горожан необходимо обеспечить чистой водой к концу будущего года

В Правительстве сегодня обсуждали выполнение госпрограммы.

Она должна обеспечить чистой водой всех от города Минска до районных центров. В перспективе парламентарии возьмут под контроль и качество воды на селе. Для этого потребуется около двух триллионов рублей. Однако финансовый вопрос тормозит процессы и в этом году. Из 38 вводных объектов на данный момент работают 13. Задача – до конца года всех их ввести в эксплуатацию.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

В стране денег достаточно, ресурсов достаточно. Главное — их разложить и правильно использовать. Что касается обсуждаемого сегодня вопроса, нет никаких оснований не исполнять те решения, которые мы приняли в рамках реализации проекта «Чистая вода».

В целом по стране выполнена только половина работ по программе, так что основная нагрузка на коммунальщиков ляжет в 2010 году. Подробный отчет по всем населенным пунктам, где вводятся очистные сооружения, Совмин обсудит еще раз в декабре.