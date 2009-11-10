Легендарному конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову — 90 лет

Основные торжества в честь юбиляра пройдут в российском Ижевске, где больше полувека живет и работает Михаил Тимофеевич.

В селе Куря Алтайского края, где он родился, решено открыть музей.

Калашников уже давно увековечил свое имя, создав непревзойденную оружейную систему, которая известна во всем мире и до сих пор остается лучшей. Сам конструктор утверждает, что спокоен за будущее своего автомата АК -47, который, к слову, внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Михаил Калашников — генерал-лейтенант, дважды Герой Социалистического труда был в Минске четыре года назад на выставке вооружений и военной техники «Милекс -2005».