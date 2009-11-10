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Усовершенствование избирательного законодательства Беларуси не потребует внесения изменений в Конституцию

10 ноября 2009 11:48
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Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по совершенствованию избирательного законодательства.

По словам главы государства, на прошлой рабочей встрече с председателем ЦИК Лидией Ермошиной он спокойно и взвешенно обсудил перспективы совершенствования белорусского избирательного законодательства.

Выборы должны быть честными, справедливыми и открытыми. И если законы страны надо для этого улучшить, то сделать это необходимо оперативно, отметил Президент. Мы уже сегодня должны принять принципиальное решение по этому поводу. Желательно, чтобы наш парламент уже на этой сессии провел соответствующие поправки в национальное законодательство, и сведения о них были своевременно доведены до населения, подчеркнул глава государства.

# общество # Лукашенко

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