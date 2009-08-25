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Городскому поселку Ушачи вручены почетные награды

25 августа 2009 11:59
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Ушачи получили вымпел «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны» и почетную грамоту к нему.

Торжественная церемония прошла сегодня у мемориального комплекса «Прорыв» на месте легендарной партизанской операции. Поселок был оккупирован немцами 3 июля 1941 года.

Только за первый год войны гитлеровцы уничтожили 1200 человек. В этих условиях росло сопротивление захватчикам. К концу лета 1941 года в регионе начали действовать около десятка подпольных групп, положившие начало партизанскому движению края. Через 2 года здесь появилась Ушачская партизанская зона, объединившая 17 тысяч партизан. 29 июня 1944-го года территорию района была очищена от фашистов.

Только на Витебщине вымпелом «За мужество и стойкость в годы войны»  удостоены пять городов.

# общество

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