Городскому поселку Ушачи вручены почетные награды

Ушачи получили вымпел «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны» и почетную грамоту к нему.

Торжественная церемония прошла сегодня у мемориального комплекса «Прорыв» на месте легендарной партизанской операции. Поселок был оккупирован немцами 3 июля 1941 года.

Только за первый год войны гитлеровцы уничтожили 1200 человек. В этих условиях росло сопротивление захватчикам. К концу лета 1941 года в регионе начали действовать около десятка подпольных групп, положившие начало партизанскому движению края. Через 2 года здесь появилась Ушачская партизанская зона, объединившая 17 тысяч партизан. 29 июня 1944-го года территорию района была очищена от фашистов.

Только на Витебщине вымпелом «За мужество и стойкость в годы войны» удостоены пять городов.