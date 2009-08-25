Беларусь отказалась принять грузинский самолет

К курортному сезону грузино–американская авиакомпания открыла рейсы в Минск, однако успела выполнить только два, после чего у нее возникли проблемы.

Назначенный на субботу полет по маршруту Батуми — Минск не состоялся из–за того, что белорусская сторона отказалась принять самолет.

Дело в том, что Sky Georgia не прошла обязательную аккредитацию в департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси. Нарушая стандарты Международной организации гражданской авиации и белорусского законодательства, компания совершила два полета и продолжила продавать билеты. Кроме того, претензии были к документам пилотов. В них не было отметок о сроках действия и допуске к полетам на самолете DG–9, а некоторые были вообще недействующими. К полетам в Беларусь был заявлен только один самолет 1975 года выпуска. В случае любой технической неполадки его даже нечем было заменить. А вопросы по его техническому состоянию были серьезными.

Председатель наблюдательного совета компании Sky Georgia Георгий Кодуа, который вчера весь день давал комментарии, считает, что причина отказа — в конкуренции, поскольку, мол, национальный авиаперевозчик «Белавиа» не заинтересован в том, чтобы в направлении Минска летала еще одна грузинская компания. Сейчас такие полеты осуществляют «Белавиа» (6 рейсов в неделю) и «Airzena Грузинские Авиалинии» (4 рейса). Кроме того, по словам Георгия Кодуа, «Белавиа» «запросила астрономическую сумму» за доставку пассажиров несостоявшегося рейса в Минск. В белорусской компании мне сообщили, что никаких переговоров грузинская сторона с ними вообще не вела.

Главные пострадавшие в этой истории — 125 пассажиров. В Минск они все–таки попали, хотя провели почти сутки в аэропорту. В воскресенье самолет наконец вылетел из Батуми, правда, в Киев. Оттуда люди добирались домой на автобусах, сообщает «СБ».