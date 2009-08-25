От Минска до Молодечно пустили скоростную электричку

Расстояние между городами можно будет преодолеть менее чем за полтора часа.

С пятницы, 28 августа, из столицы в Молодечно можно будет доехать всего за один час и 26 минут. А в воскресенье путь обратно будет лишь на минуту дольше.

Как сообщили в отделе организации пассажирских перевозок столичного отделения Белоруской железной дороги, на этом участке стальной магистрали назначаются скоростные электропоезда. По пятницам в 18 часов 28 минут отправится состав Минск - Молодечно, который сделает в пути всего одиннадцать остановок и прибудет на конечный пункт в 19 часов 54 минуты.

А по воскресным дням вводится электропоезд по маршруту Молодечно - Минск отправлением 19 часов 53 минуты. Он также сделает в пути одиннадцать остановок и высадит пассажиров на столичном вокзале в 21 час 20 минут.

Как пояснили в Минском отделении БЖД, новые электропоезда введены в целях сокращения времени нахождения в пути следования на участке Минск - Молодечно и обеспечения своевременной пересадки на дизель-поезда, следующих в Лиду, Крулевщизну, Гудогай и обратно, сообщают «Минск-новости».