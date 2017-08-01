Белорусские танкисты заняли первое место на втором этапе танкового биатлона в России

Новости Беларуси. И снова первые. Белорусские танкисты отстрелялись без промаха и финишировали без штрафных баллов. Победным стал для нашей команды второй этап танкового биатлона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И снова первые. Белорусские танкисты отстрелялись без промаха и финишировали без штрафных баллов. Победным стал для нашей команды второй этап танкового биатлона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 августа на подмосковном полигоне «Алабино» конкуренцию нашим армейцам пытались составить экипажи из Казахстана Зимбабве и Ирана. Но тщетно.
5 августа состоится последний индивидуальный заезд, и по итогам выступлений всех трех экипажей определятся сильнейшие сборные, которые выйдут в полуфинал.