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Белорусские танкисты заняли первое место на втором этапе танкового биатлона в России

01 августа 2017 10:10
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Новости Беларуси. И снова первые. Белорусские танкисты отстрелялись без промаха и финишировали без штрафных баллов. Победным стал для нашей команды второй этап танкового биатлона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские танкисты заняли первое место на втором этапе танкового биатлона в России-1

1 августа на подмосковном полигоне «Алабино» конкуренцию нашим армейцам пытались составить экипажи из Казахстана Зимбабве и Ирана. Но тщетно.

5 августа состоится последний индивидуальный заезд, и по итогам выступлений всех трех экипажей определятся сильнейшие сборные, которые выйдут в полуфинал.

# общество # Армия Беларуси

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