Главный инженер строительной организации подозревается в краже бытовки

Сотрудники уголовного розыска Московского РУВД столицы раскрыли необычную кражу: со строящегося объекта по проспекту Дзержинского укали не что-нибудь, а целую бытовку.

На немалых строительных площадях располагался настоящий бытовочный городок, огороженный со всех сторон специальным забором. Несколько дней назад, когда одна из фирм закончила свои работы на данной стройке и приехала забирать свою бытовку, то последней на месте не оказалось. Причем, когда именно была совершена кража представители организации сказать затруднялись, мол стройка идет давно, и бытовки не пересчитывали.

При проведении розыскных мероприятий удалось раскрыть преступление. Оказалось, что еще в конце декабря прошлого года 47-летний главный инженер вышеуказанной стройки в ночное время вывез при помощи автокрана бытовку к себе на дачу, так как, по его словам, думал, что она никому не принадлежит.

Стоимость украденной бытовки оценена в сумму более 2 миллионов белорусских рублей. В настоящее время она уже возвращена законным владелицам, а в отношении предприимчивого инженера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь (кража), по которой ему грозит до 3-х лет лишения свободы, сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.