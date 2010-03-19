Улица Торговая вновь стала Зыбицкой

Первое название подсказала география. Улица находится рядом со Свислочью и не раз заливалась водой. В 1866 году название попросту перевели на русский язы: улица Зыбицкая стала Болотной.
Потом проживающие там мещане-торговцы упросили власти города переименовать улицу в Торговую.
Владимир Карачевский, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Возвращение исторических названий – это самоуважение. Мы должны помнить, откуда мы, кто мы есть, кто здесь жил. Помнить своих предков и таким образом связать все поколения.