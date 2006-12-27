Прямой эфир

Британцы за переход на общеевропейское время

27 декабря 2006 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Большинство британцев высказалось в поддержку перехода страны на общеевропейское время. Эксперимент с переводом стрелок, если его поддержит парламент, предполагается ввести на трехлетний срок. Он предусматривает перевод стрелок весной на два часа вперед и осенью на один час назад. Это синхронизирует жизнь на Британских островах с европейским временем и позволит существенно сэкономить энергоресурсы. В ходе опроса общественного мнения, 54% британцев высказались "за", 36% - "против", а 10% не имеют определенного мнения.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
27 декабря 2006 11:42

Охота на торговцев петардами в самом разгаре

27 декабря 2006 11:41

Институт национальной безопасности отмечает 60-летие

27 декабря 2006 09:32

"Ёлочка, зажгись!"