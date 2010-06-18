Репетиция роты почетного караула в Минске

В День Независимости свое мастерство традиционно продемонстрирует рота Почетного караула. Накануне вечером элитное подразделение репетировало синхронность движений в центре столицы.

Желающих понаблюдать за зрелищным действом оказалось немало.

Сводную роту Почетного караула называют «паркетной», «сувенирной» и даже «балетной». Чеканный строевой шаг они отрабатывают перед большими зеркалами прямо на плацу. Генеральные репетиции проводят на месте событий. Впереди колонны — пешие расчеты со знаменами, за ними — военные уазики с ветеранами.

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От 185-ти и выше, идеальное здоровье с чистой анкетой. За дефиле «балетного» караула будут наблюдать тысячи минчан и гостей столицы. Отсюда особая тщательность в отборе. 130 человек — как единый организм. Для чеканности шага на каблуках металлические набойки.

Возложение цветов к монументу на Площади Победы, после чего — выступление роты Почетного караула. Карабины бойцов настоящие. Правда, функция у них декоративная. В современной армии не используются, на вооружении роты остались как дань традиции.

Николай Кураш, командир комендантского батальона Военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В этом году 3 июля будет шествие, где пронесут дубликат флага победы, флаг Советского Союза, флаг Республики Беларусь.

Сегодня состоится вторая, генеральная репетиция. Финальные учения на проспекте Независимости пройдут ближе к полуночи.

Вся церемония займет всего лишь несколько минут. Несколько минут, ради которых часами, днями и месяцами солдаты маршируют на плацу. Ради них они до судорог тянут ногу и чеканят шаг.

Алина Змачинская. Александр Миранович, телекомпания СТВ.