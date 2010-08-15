Гидрометеоцентр: Жара в Беларуси спадет. Начиная со среды, дневная температура будет +20-27

Нынешнее лето не перестает удивлять продолжительной изнуряющей жарой. Уже больше месяца столбики термометров уверенно держатся на отметках не ниже 30.

6 августа 2010 года в Гомеле и Костюковичах перекрыты рекорды 64-летней давности – в послевоенном 1946 году столбик термометра поднялся до +38. В нынешнем году это значение превышено.

Если в течение августа заметно не похолодает – лето-2010 станет рекордно жарким для Беларуси. До сих пор самым знойным за всю историю метеонаблюдений, с 1881 года, считалось лето 1999 года.

Ну, а дни сегодняшний и вчерашний ознаменованы очередными рекордами в Минске.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

– 14 и 15 августа в Минске был установлен абсолютный рекорд одного дня: температура воздуха была +34 градуса. В субботу в последний раз такая жаркая погода была в далеком 1911 году, тогда было +29,8. Ну и в воскресенье тоже был побит рекорд, в последний раз такая жаркая погода была в далеком 1954 году. Начиная со среды, спад жары произойдет по всей нашей территории. Дневная температура будет в пределах 20-27 градусов.