Из-за жары асфальт на некоторых улицах Гомеля заменят брусчаткой

Жара подтолкнула гомельских дорожников на эксперимент. Асфальт, который не выдерживает аномальные температуры, на некоторых городских улицах собираются заменить на брусчатку. Хорошо забытое ноу-хау пока уложат на небольшом участке. Если это придется по вкусу и автомобилистам, и пешеходам, переустройство дорог продолжат.

Требования к качеству дорог по всей Беларуси у водителей одинаково высоки. Да только в Гомеле – самом жарком региональном центре – стандарты не выдерживают испытания температурой. Колея на асфальте больше остальных раздражает водителей общественного транспорта.

Водитель общественного транспорта:

– Ужасное состояние дороги, ужасная колея, хотя ее меняли буквально недавно.

Впрочем, дорожники и сами это видят. В жару асфальт нагревается до 70 градусов и мнется, как пластилин. В результате латать асфальт возле остановок приходится каждый год.

Владимир Штрапов, инженер дорожно-строительного треста Гомеля:

– Колея – это хлопотное дело, с которым бьешься каждый год. Одним использованием каких-то специальных смесей эту проблему не решить.

Покрытие решили менять на брусчатку на остановках. Где асфальт разбивает тяжелый общественный транспорт. Да и в центре Гомеля дорожники стали работать не под шум асфальтоукладчика, а под дружный стук молоточков.

Современная брусчатка – это природный камень породы «габбро». Укладывать брусчатку намного сложнее, чем тротуарную плитку и уже тем более, асфальт. Но дорожные строители говорят оно того стоит.

Анатолий Дубровский, директор дорожно-строительного треста Гомеля:

– Вы знаете, дело новое. Я не могу сказать, как будет зимняя уборка идти на этих улицах, наверняка какие-то нюансы будут. Но в любом случае начинать надо и учиться тоже надо. Сегодня – это у нас экспериментальная новая улица.

Жаркий август в Гомеле расплавил асфальт и прибавил работы укладчикам дорог. А это внеплановые бюджетные расходы. Все центральные улицы исторической части Гомеля решено уложить брусчаткой, которая служит десятки лет. А любителям быстрой езды, жалеющим подвески, дорожники советуют забыть вредные привычки и ездить по правилам, не нарушая скоростного режима.

Елена Климова, Александр Миронович, телекомпания СТВ, Гомель.