Международный Алферовский фонд появился в Беларуси

Эта организация создана для поддержки и финансирования научных исследований и экспериментальных разработок молодых ученых. Фонд присуждает ежегодные премии тем, кто внес существенный вклад в развитие белорусской и российской науки и техники. Алферовский фонд также будет выплачивать стипендии одаренным школьникам, студентам, аспирантам и гранты молодым ученым.



Учредитель фонда - Жорес Алферов - наш соотечественник, лауреат Нобелевской премии, учредитель российского Фонда поддержки образования и науки.