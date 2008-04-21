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Международный Алферовский фонд появился в Беларуси

21 апреля 2008 07:53
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Эта организация создана для поддержки и финансирования научных исследований и экспериментальных разработок молодых ученых. Фонд присуждает ежегодные премии тем, кто внес существенный вклад в развитие белорусской и российской науки и техники. Алферовский фонд также будет выплачивать стипендии одаренным школьникам, студентам, аспирантам и гранты молодым ученым.

Учредитель фонда - Жорес Алферов - наш соотечественник, лауреат Нобелевской премии, учредитель российского Фонда поддержки образования и науки.
# общество

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