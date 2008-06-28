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Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости прошла минувшей ночью в столице

28 июня 2008 10:50
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Около 2 тысяч военнослужащих продемонстрировали готовность к главному государственному празднику. По традиции парад откроют барабанщики суворовского училища. От Военной академии примут участие 9 парадных расчетов, причем один из них будет в форме и с оружием времен Великой Отечественной войны. Организаторы обещают, нынешний парад будет в корне отличаться от всех предыдущих. Зрителей ожидает множество сюрпризов, главным из которых, пожалуй, станет плац-парад сводной роты почетного караула, чье выступление часто называют концертом на плацу.
# общество

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