270 лучших выпускников вузов собрались сегодня во Дворце Республики на бал

Так, в частности, выпускники посетили Национальную библиотеку, все вместе сфотографировались на память и возложили венки к памятнику Франциска Скарины.
Самое же главное событие дня – бал. Прозвучит традиционный вальс, а затем состоится праздничный концерт. Среди приглашенных – обладатели красных дипломов, лауреаты фондов Президента Республики Беларусь по поддержке одаренной и талантливой молодежи, лучшие спортсмены.
Десяти выпускникам белорусских вузов за отличные успехи в учебе, примерное поведение и активное участие в общественной жизни объявлена Благодарность Президента Республики. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал накануне.