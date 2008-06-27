270 лучших выпускников вузов собрались сегодня во Дворце Республики на бал

Насыщенным для них стал не только вечер, но и весь день. С самого утра были организованы экскурсии и всевозможные встречи.

Так, в частности, выпускники посетили Национальную библиотеку, все вместе сфотографировались на память и возложили венки к памятнику Франциска Скарины.

Самое же главное событие дня – бал. Прозвучит традиционный вальс, а затем состоится праздничный концерт. Среди приглашенных – обладатели красных дипломов, лауреаты фондов Президента Республики Беларусь по поддержке одаренной и талантливой молодежи, лучшие спортсмены.

Десяти выпускникам белорусских вузов за отличные успехи в учебе, примерное поведение и активное участие в общественной жизни объявлена Благодарность Президента Республики. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал накануне.

