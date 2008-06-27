Министерство образования отменило порог в 20 баллов при централизованном тестировании

Это значит, что у поступающих теперь больше шансов стать студентами. Ноу-хау – рекомендация специальной госкомиссии, которая сегодня обсуждала предварительные результаты централизованного тестирования по государственным языкам. Теперь нижнее значение тестового балла, который дает право получения сертификата, а значит и участия в конкурсе, будет ниже в зависимости от предмета. Кроме того, продлен срок приема заявлений от абитуриентов для участия в централизованном тестировании в резервный день.