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Министерство образования отменило порог в 20 баллов при централизованном тестировании

27 июня 2008 17:58
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Это значит, что у поступающих теперь больше шансов стать студентами. Ноу-хау – рекомендация специальной госкомиссии, которая сегодня обсуждала предварительные результаты централизованного тестирования по государственным языкам. Теперь нижнее значение тестового балла, который дает право получения сертификата, а значит и участия в конкурсе, будет ниже в зависимости от предмета. Кроме того, продлен срок приема заявлений от абитуриентов для участия в централизованном тестировании в резервный день.
# общество

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