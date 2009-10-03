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ФРГ отмечает День германского единства

03 октября 2009 14:21
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Почти два десятилетия назад Федеративная и Демократическая Республики объединились в одно государство.

А после окончания Второй мировой почти полвека нация была разделена надвое противоборствующими идеологиями. Объединение стало возможным благодаря «мирной революции» в ГДР осенью 89-го. Именно тогда де-факто и соединился разделенный несколько десятилетий народ.

С национальным праздником Президента Федеративной Республики Германия Хорста Келера поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко выразил убеждение, что конструктивный диалог между двумя странами, который в последнее время активизировался, будет успешно продолжаться.

# общество

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