Фото. Многотысячный проправительственный митинг в центре Тегерана

В Иране – годовщина Исламской революции, в результате которой был свергнут шахский режим, а страна объявлена клерикальным государством. То есть высшая власть стала принадлежать духовенству.

От имени белорусского народа и себя лично Президента Ирана Махмуда Ахмадинежада с национальным праздником поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Отметим, дипломатическим отношениям двух стран уже 17 лет. Сейчас взаимный товарооборот – 65 миллионов долларов в год. У государств нет ограничений для сотрудничества ни в каких сферах. Сейчас реализуются проекты на сумму около миллиарда долларов.

Летом белорусские специалисты планируют начать промышленную добычу нефти на месторождении Джофеир в Иране. Стороны совместно будут выпускать два новых вида автомобилей. Столицы свяжет прямой авиарейс Тегеран-Минск. И в июне в Минске планируется провести иранскую торгово-экономическую выставку.