Рота почетного караула Военной комендатуры Вооруженных сил Беларуси празднует 15-летие

Их называют мастерами строевого искусства. Четкие, отточенные до миллиметра движения, которые выполняют на плацу эти красивые высокие парни, никого не оставляют равнодушными.

Без показательных выступлений роты не обходится ни один государственный праздник. И все официальные делегации, прибывающие в нашу страну, встречают солдаты из роты почетного караула.

Обычно приемы выполняются на восемь счетов. Некоторые из них белорусы позаимствовали у солдат Советской армии. Остальные движения созданы офицерами и самими военнослужащими. А такие композиции как «домино», «ромб», «квадрат» и другие требуют ювелирной точности.

Кстати, попасть в роту почетного караула непросто: кроме того, что претендент должен быть крепким и здоровым, у него должны быть правильные черты лица, славянский тип внешности. Ну, и конечно пропорциональное телосложение и высокий рост. За 15 лет элитную школу почетного караула прошли почти 1200 военнослужащих.