Рота почетного караула Военной комендатуры Вооруженных сил Беларуси празднует 15-летие

Без показательных выступлений роты не обходится ни один государственный праздник. И все официальные делегации, прибывающие в нашу страну, встречают солдаты из роты почетного караула.
Обычно приемы выполняются на восемь счетов. Некоторые из них белорусы позаимствовали у солдат Советской армии. Остальные движения созданы офицерами и самими военнослужащими. А такие композиции как «домино», «ромб», «квадрат» и другие требуют ювелирной точности.
Кстати, попасть в роту почетного караула непросто: кроме того, что претендент должен быть крепким и здоровым, у него должны быть правильные черты лица, славянский тип внешности. Ну, и конечно пропорциональное телосложение и высокий рост. За 15 лет элитную школу почетного караула прошли почти 1200 военнослужащих.