Российская компания судится с белорусами за слово «фликер»

В Верховном суде Беларуси сегодня рассмотрели жалобу одной из российских компаний. Организация настаивает, что название «фликер» придумали именно их рекламщики еще в 2004 году. Более того, два года назад они зарегистрировали его в Беларуси как товарный знак. Позже его признали недействительным.

Главный аргумент отечественных производителей основан на том, что слово «фликер» уже вошло во всеобщее употребление. Давно используется в бизнесе и СМИ. Кроме того, в переводе с английского языка, указывает непосредственно на свойство товара. Российский производитель намерен восстановить статус фликера как своего товарного знака.

Владимир Парфенов, заместитель директора компании-производителя световозвращающих элементов (Беларусь):

– Та ситуация, которая существует, если товарный знак зарегистрирован – это ограничивает возможности нас, как производителя, и других производителей в реализации данной продукции. Как факт могу привести, что был уже один такой тендер, где употребляется слово «фликер» при закупке товара. И мы, получается, не можем в нем участвовать, потому что закупаются фликеры.

Владимир Фроловский, коммерческий директор компании-производителя световозвращающих элементов (Россия):

– Мы при регистрации использовали фантазийное слово «фликер». Фликером называется порода североамериканского дятла, который никак не относится к световозвращателям. Именно отсюда название фликер, при стуке этот дятел издает похожие звуки: флик-флик. Вот почему именно перевод с английского выбрали.