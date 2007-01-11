Фликер - залог безопасности дорожного движения

В Минске на расширенном совещании структур МВД сегодня рассматривают опросы пропаганды световозвращающих элементов. Участники совещания, в частности, обсуждают Указ Президента по повышению безопасности дорожного движения. Напомним, этот документ глава государства подписал 28 ноября 2005 года. Он призван усилить меры по обеспечению безопасности дорожного движения, чтобы свести к минимуму гибель людей в автоавариях. Благодаря уже принятым шагам сегодня во всех райцентрах республики есть возможность приобрести световозвращающую продукцию. Если в 2005 году таких элементов было реализовано около 12 тысяч штук, то только за декабрь 2006-го - порядка 40 тысяч. Также разработано 13 видов билбордов по этой тематике, более 40 щитов уже установлены в столице. На очереди - областные и районные центры. В пропаганде светодиодов широко используются возможности СМИ.